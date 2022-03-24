أيتن عامر تكشف كواليس مشاركتها في مسلسلي «النقطة العامية» و«مكتوب عليا»

تعيش الفنانة أيتن عامر حالة من النشاط الفني خلال الوقت الحالي، إذ تشارك في دراما رمضان 2022 بعمليين مختلفين وهما «مكتوب عليا»، مع الفنان أكرم حسني، ومسلسل «النقطة العامية».

وعبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا»، مع الفنان أكرم حسني، إذ أنها تواصل تصوير أحداث الحلقات مع هنادي مهنا وعدد من نجوم الكوميديا، تمهيدا لعرضه بشهر رمضان 2022، بالاضافة إلى مسلسل «النقطة العامية» الذي انتهت من تصويره مؤخرًا.

أيتن عامر تنتهي من تصوير«النقطة العامية»

وأكدت «أيتن» أنها انتهت من تصوير مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم «النقطة العامية»، ويعرض في شهر رمضان 2022، وكشفت في حديثها لـ«الوطن» قصة المسلسل، قائلة: «تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وسعيدة بهذا التعاون، لأن المسلسل مختلف عما قدمته من قبل، ويعتمد على طريقة الـ فلاش باك».

المسلسل من بطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبدالله، إيهاب فهمي وغيرهم نخبة من النجوم المسلسل من تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

«أيتن» عن «مكتوب عليا»: الكواليس مليئة بالكوميديا

وتحدثت الفنانة عن مسلسل مكتوب عليا، مؤكدة أنها لازالت تواصل التصوير حتى الوقت الحالي، ويكثف المخرج ساعات التصوير: «الكواليس مليئة بجو من المرح والكوميديا».

وأكدت أيتن عامر أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الفنان أكرم حسني، إذ قدما من قبل مسلسلا إذاعيا بعنوان «إحنا بتوع الأوزوريس».

وينافس أكرم حسني هذا العام في السباق الرمضاني بمسلسل مكتوب عليا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير جزء كبير من المشاهد قبل بداية موسم رمضان 2022، والعمل هو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.