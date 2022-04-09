شهود عيان عن مقتل أب على يد نجله بالإسماعيلية: «سلوكه مش مفهوم»

كشفت مصادر أمنية عن أن التحريات الأولية لجريمة السحور التي شهدتها محافظة الإسماعيلية بمقتل أب على يد نجله بسبب اضطراب نفسي للابن أو تعاطيه لمواد مخدرة.

وقالت المصادر، إن ضباط البحث الجنائي يناقشون خلال الساعات الحالية المتهم في مركز شرطة القنطرة شرق، فيما يجري ضباط المباحث مناقشة الأسرة والجيران.

القبض على المتهم

ونجح ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة شرق في القبض على المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة بعد لحظات قليلة من ارتكابه للواقعة.

وقال شهود عيان من جيران المجني عليه، إنهم سمعوا صراخ أحد الأهالي من الأسرة وتوجهوا إلى المنزل إلا أنهم اكتشفوا مصرع الأب في الحال بسبب طعنة نافذة في رقبته.

وأضاف شهود العيان، أنهم اتصلوا بالشرطة على الفور، ونجحت في القبض على المتهم لارتكابه الجريمة.

شهود عيان: المتهم مريض نفسي

وقال شهود عيان من جيران المجني عليه، إن الابن كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الماضية، وظهرت عليه بعض الأعراض والسلوك غير المفهوم.

وقالت المصادر الأمنية، إنه تم نقل جثمان المجني عليه، ويدعى عوض عبد المنعم إلى مستشفى القنطرة المركزي، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل في أول يوم من شهر رمضان المبارك، راح ضحيتها عجوز وابنته على يد زوجها.

وأشارت المصادر إلى أن خلافات وقعت بين أسرة القاتل وزوجته بسبب رفضها العودة معه إلى منزلها وطلبها الخلع خلال الأشهر الماضية ليهددها بالقتل وينفذ جريمته.