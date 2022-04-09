قبل «العايقة» في جزيرة غمام.. أسماء مميزة لـ مي عز الدين في أعمالها

«العايقة» هي الشخصية التي تجسدها الفنانة مي عز الدين في مسلسلها الرمضاني جزيرة غمام، ورغم أن اسم الشخصية جديد، إلا أن جمهور «مي» اعتاد على اختيارها للأسماء الجديدة والغريبة في أعمالها الدرامية.

مسك في مسلسل خيط حرير

وجسدت مي عزالدين في مسلسل «خيط حرير»، الذي عرض في 2021 خارج السباق الرمضاني دور «مسك»، التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.

مسلسل «خيط حرير» بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومن إنتاج شركة «سينرجي»، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وعد في مسلسل «وعد»

كما جسدت مي دور «وعد» في مسلسلها الذي يحمل نفس الاسم مسلسل «وعد»، وشاركها في بطولة العمل أحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، ويضم كل من رندا البحيري، وسهر الصايغ، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

عشق في مسلسل «حالة عشق»

كما جسدت مي دور «عشق» في مسلسل «حالة عشق»، وجسدت خلال المسلسل شخصيتين مختلفتين «عشق» و«ملك».

مسلسل «حالة عشق» من بطولة روجينا وهالة فاخر وسهر الصايغ وأشرف زكي وراندا البحيري ورامز أمير وعمر متولي ونورهان وأحمد فتحي وعايدة رياض وملك قورة، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج إبراهيم فخر.

كوريا في مسلسل «دلع بنات»

وفي مسلسل «دلع بنات» جسدت مي عز الدين دور فتاة شعبية تدعى «كوريا».

«دلع بنات» بطولة مي عزالدين وكندة علوش ومحمد إمام وسعد الصغير وفادية عبد الغني.

وسيلة في مسلسل «الشك»

كما جسدت مي عز الدين دور «وسيلة» في مسلسل «الشك»، حيث تفاجأ خلال عيد ميلادها أنها ليست ابنة الرجل الذي رباها من خلال خطاب من والدها مكتوب فيها ثروته لها.

مسلسل «الشك» من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد النقل وبطولة حسين فهمى ومى عزالدين ورغدة وصابرين ونضال الشافعي ومكسيم خليل.