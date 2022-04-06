مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 5 والقنوات الناقلة له، سؤال يبحث عنه العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني، وتُعرض الحلقة الخامسة من مسلسل جزيرة غمام اليوم الأربعاء على قناة الحياة، بطولة الفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، في تمام الساعة 10.30 مساءً، كما يعاد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 5 والقنوات الناقلة

الحلقة 5 من مسلسل جزيرة غمام تقدم دراما صعيدية من وحي خيال المؤلف عن صراع شقيقين على قلب امرأة وحكاية أهل الجزيرة خلال زمن قديم، وتدور تلك الأحداث قبل أكثر من 100 عام، ويناقش صراع الإخوة على تولي خلافة والدهم «الشيخ مدين».

الحلقة الماضية من المسلسل شهدت أحداثًا مشوقة، بعد أن رفض كبير الجزيرة الفنان رياض الخولي، أن يقيم طارق لطفي ومي عز الدين «العايقة»، داخل الجزيرة وإقامة مولد بها ومقام للشيخ مدين بعد وفاته، بعد أن زعما أنه جاء لهما في المنام وأمرهما بذلك، كما أمرهما بأن يذهبا إلى كبير الجزيرة لينفق على إقامة المقام والمولد.

«العايقة» تحاول التأثير على أهل الجزيرة

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل «جزيرة غمام» للفنان طارق لطفي تطور درامي كبير في الأحداث، إذ حاولت «العايقة» التي تقدم دورها الفنانة مي عز الدين، التأثير على أهل الجزيرة من خلال تجميل الفتيات وضرب الودع، كما أنها تحاول جذب الرجال لها اعتمادا على جمالها.

وتوالت أحداث الحلقة، وشاهد عرفات والده الشيخ مدين عند الساحل في رؤية تصافح فيها بشدة بعد أن طرده شقيقه من المبنى، وأرسل له رسالة مفادها أن الجزيرة ستمر بكارثة كارثية خطيرة ثم وقف عرفات للبحث عن الرزق.