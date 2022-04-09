رياض الخولي يهدد فتحي عبدالوهاب في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 7

يبدأ مسلسل جزيرة غمام الحلقة 7 بحوار بين «محارب» الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب وابنه، يعلمه خلاله معنى الحلال والحرام ويقول له إن التفاحة التي أخرجت سيدنا آدم من الجنة «كان طعمها حلو، والحرام طعمه حلو»، لكن طريقه لا يكتمل إلى النهاية.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 7

ويدخل «خلدون» الذي يؤدي دوره الفنان طارق لطفي، على «عرفات» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، ويعزيه في وفاة والده «الشيخ مدين»، ويقول له إن الشيخ جاءه في المنام وأوصاه ببناء مقام له، فيطلب منه عرفات أن يصف له الشيخ مدين، فيوهمه بأنه جاء مثل النور ووجهه طيب وابتسامته لطيفة، وقال له اذهب لسيدك عرفات، لكن الأخير علم أنه يحاول أن يخدعه، لكن «خلدون» حاول أن يسأله بطريقة ثعبانية، كيف ورث المشيخة لمحارب بدل منه، لكن «عرفات» أفحمه برده قائلًا: «مش هو بيجيلك في المنام أبقى اسأله».

صدام بين «محارب» و«الحاج عجمي»

وحدث الصدام المتوقع بين الشيخ محارب والحاج «عجمي» الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي حينما اجتمعا، من أجل الحديث عن تضجر أهل الجزيرة من أفعال رجاله، بالأمر بالمعروف من خلال الضرب والقسوة، وحذره من الاقتراب من ابنته والتعدي عليها، وإلا سيغير الأمر بيده، وأن ذلك هو الأمر وليس مجرد كلام فقط.

وقال عجمي إن من يغضب ابنته سيدفنه فورًا، ونصح محارب بأن يتعلم من حديثه ولا يكرر خطأه مجددًا، ثم قال له في احتقار عندما هم بالجلوس: «شرفتني».