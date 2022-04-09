ابنة أسامة أنور عكاشة تحيي صناع راجعين يا هوى: «أقدر اطمن أبويا»

وجهت الإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة التحية لصناع مسلسل «راجعين يا هوى» للمخرج محمد سلامة، ومأخوذ عن قصة لوالدها الراحل سبق وقدمها في مسلسل إذاعي، وذلك في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، بعد عرض أول 7 حلقات من المسلسل قائلة: «تحية مبدأيًا وواجبة لفريق راجعين يا هوى، مبروك».

وأوضحت ابنة أسامة أنور عكاشة أنَّها كانت قلقة في البداية من فكرة تحويل مسلسل إذاعي لنسخة تلفزيونية، متابعة: «ما ننكرش كنا قلقانين لأسباب أهمها إن أول مرة يتم تحويل مسلسل إذاعي لنسخة تليفزيونية وله خصوصيته، وهي أمانة تقيلة في إيدينا سايبها بابا، لكن كان في أسباب اطمئنان مبدأيًا تجاه فريق العمل المتصدي لـ راجعين يا هوى لقينا فريق عمل مجتهد ومذاكر فكر بابا، وعمل باين من أداء كل من فيه أنه خارج بحب، وعشان كده وبعد أول أسبوع في رمضان بنتمنى التوفيق والمزيد من النجاح للكرو كله في باقي الحلقات».

نسرين عكاشة: خالد النبوي واعي ومخلص.. محمد سلامة مبدع صاحب رؤية واضحة

ووجهت نسرين عكاشة التحية إلى خالد النبوي بطل المسلسل، عبر تدوينتها قائلة: «خالد النبوي كعادته واعي ومخلص للفكرة والقيمة والشخص، وغرق جوا بليغ أبو الهنا بل وعالم بابا كله»، متابعة: «باقي الأبطال مبدعين، يبدو إنهم اشتغلوا بحب فظهروا في أحلى حالاتهم».

ابنة أسامة أنور عكاشة: «راجعين يا هوى» يذكرني بوالدي في سنوات إبداعه الأولى

وقالت ابنة أنور عكاشة عن المخرج محمد سلامة: «مبدع ورؤيته واضحة بشكل رائع في كل التفاصيل وأضاف للعمل، أما عن الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، فتابعت: «أكتر حد محطوط في اختبار صعب لكنه قده، كنت عارفة أن عنده اللي هيقدمه بتميز عن غيره لكن ماتخيلتش أنه هيقرب كده لروح بابا، وأنه هيقرأ كتير من دماغ بابا ويعتني كده بعمل بابا ويحافظ على أصوله».

واختتمت نسرين عكاشة حديثها، قائلة: «لو باقي الحلقات بالشكل ده أقدر اطمن أبويا إن فيه ناس يقدروا يشيلوا ويكونوا قدها، وبإذن الله يكملوا الـ30 حلقة بالشكل اللي يفكرنا ببابا في سنين إبداعه الأولى».