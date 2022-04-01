ابنة أسامة أنور عكاشة عن «راجعين يا هوى»: أتمنى بابا يكون شايفه وسعيد

كشفت نسرين أنور عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عن مشاعرها تجاه عرض عمل درامي لوالدها بعد وفاته، قائلة: «هو خليط من مشاعر غريبة، وكلنا حاسين في البيت بترقب وقلق وتوتر لكن فيه إحساس عندي بالفخر، عالي، فكرة إننا نهتم باختيار الدرر الحلوة اللي كانت تستاهل إنها تتقدم في التلفزيون، واللي كان بيحلم إنها تتقدم تلفزيون، حاجة تسعدني جدا، وتخليني أكثر فخرا».

بتمنى بابا يكون حاسس بينا

وأضافت ابنة الكاتب أسامة أنور عكاشة، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم الجمعة: «بتمنى يكون بابا حاسس بينا، وطول الوقت بكلمه، وبقول يارب يكون شايف وسعيد معانا».

وعن كواليس إعادة تقديم المسلسل تلفزيونيا مثلما أراد الكاتب أسامة أنور عكاشة، قالت: «جهات الإنتاج كانت بتكلمنا من فترة عشان تعمل حاجة كويسة لأسامة أنور عكاشة، وكانوا بيتكلموا بشكل عام، وقبلها بفترة كبيرة كنت بتكلم مع يسري الفخراني، وفي وسط كلامنا عن اللي بيتمنى يعمله لبابا قالي فاكر المسلسل الإذاعي ولازم يتقدم للناس اللي مسمعتهوش».

جهات الإنتاج تقدر الفكرة

وتابعت: «لما رجعوا وكلموني تاني على راجعين يا هوى حسيتهم عاوزين يعملوا حاجة ومقدرين الفكرة جدا وفاكرين المسلسل، وده كان عامل مطمئن ليا واحنا بنبدأ، ومخدناش وقت كبير إزاي يتعمل المسلسل».

ولفتت إلى أن والدها لم يكن يتحدث معها كثيرا عن العمل الدرامي نفسه: «كان بيحب أنتي تشوفي وتوصلك الرسالة من العمل نفسه، وحتى لما نقعد نقرأ له ونقول رأينا ونتناقش».