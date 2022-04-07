أنوشكا: في بداية مشواري الفني خوفت اشتغل مع أسامة أنور عكاشة

قالت الفنانة أنوشكا، إنه منذ بداية شهر رمضان الكريم ومع بداية عرض مسلسل راجعين يا هوى، لاقي ردود فعل جيدة للغاية، موضحة: «السنة دي في المسلسل بعمل كوميديا الموقف، والمسلسل مش كوميدي وفيه رسايل عميقة».

أنوشكا: ببقي مبسوطة لما حد يحس باختلاف

وأضافت «أنوشكا» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «رمضان ويانا»، والذي يذاع عبر أثير «نغم إف إم»، أنها ومع بداية قراءة حلقات المسلسل كانت قلقة لأنها ظهرت في عملين دراميين خلال موسمين رمضانيين متتاليين، معقبة: «ببقي مبسوطة لما حد يحس بإختلاف».

أنوشكا: أستاذ اسامة انور عكاشة الغائب الحاضر

وتابعت: «بعتبر أستاذ أسامة أنور عكاشة الغائب الحاضر، وفي بدايتي خفت اشتغل في مسلسل ليه، وأنا شخص بحترم كل القديم، وخصوصا لأن شغلهم عايش لحد دلوقتي، و كواليس المسلسل رائع، وأنا بشتغل ومستمتعة بأداء زملائي زي خالد النبوي».

وخلال الحلقة الخامسة تطورت الأحداث بشكل سريع ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى بعد أن ذهبت ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور إلى بليغ أبوالهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي لتعيد إليه هاتفه المحمول وتتحدث معه وتطلب منه أن يبتعد عنها، وهي تشعر من داخلها أنها نادمة لأنها وثقت فيه.

مويعتبر سلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 شهد مشهدا مؤثرا بين بليغ أبو الهنا والدكتورة ماجي، فبعد أن ذهبت فريدة التي تلعب دورها الفنانة هنا شيحة إلى ماجي لتخبرها أن بليغ غير جدير بالثقة وأنه تركها وسافر يوم كتب كتابهما، قررت ماجي أن تذهب إلى بليغ لتنهي علاقتها معه.