مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ينتظر الكثيرون مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 8، لمعرفة وتيرة الأحداث المشوقة التي انتهت بها الحلقة 7 أمس، إذ تناولت مناقشة العديد من ثغرات قانون الأحوال الشخصية من الناحية الدينية، بشأن حرمان المطلقة من أطفالها بعد الزواج، ليكون نتيجة البحث من قبل المفتي أن الشريعة الربانية حرمت جميع الطرق التي تحرم الأم من ابنها رحمة بهما.

وحاول الشيخ يحيى إخبارها بأن الحضانة من حق الأم حتى وإن تزوجت، ولكن لا يمكن استغلال الشريعة رسميًا، إذ يلزم توعية النواب وحقوق المرأة، والشعب بأكمله، واختتمت الحلقة بتلقي فاتن مكالمة هاتفية من سيدة، امتنعت عن التصريح بمعلوماتها ولكن طلبت فتح الباب وتركت حقيبة وأخبرتها أنها لها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 8 على فضائية «سي بي سي»، في الأوقات التالية:

- العرض الأول الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

ويعرض العمل أيضًا على منصة watch it.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

يناقش مسلسل فاتن أمل حربي الكثير من قضايا المرأة التي تواجهها عقب الانفصال، وأبرزها الحضانة للأم المطلقة عندما تتزوج مرة أخرى، كما يعتبر تجسيد القضايا الخاصة بالمرأة من الأعمال الفنية المقربة إلى نيللي كريم بطلة العمل الدرامي.