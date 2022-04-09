«أسماء» تشبه فاتن أمل حربي: لجأت لأهل جوزي قبل المحكمة عشان يدينا حق ولادي

«المثل بيقول اللي ملهوش كبير يشتري له كبير، وهو مش بيهمه حد، ولما يأست قررت ألجأ للمحكمة عشان تجبره يجيب ليا سكن ويصرف عليا وعلى عياله»، هذه الكلمات قالتها «أسماء. خ» خلال حديثها مع «الوطن»، وأكدت أنها تصارع داخل محكمة الأسرة منذ مدة لتنال حقها وحق أطفالها بعد الطلاق، وأنها أقامت ضده دعوى تميكن مسكن، ودعوى نفقة.

أهلها لم يتحروا عنه

وبصوت يغلب عليه نبرة الحسرة قالت «أسماء» إنها تزوجت من شاب تقدم لخطبتها عن طريق الجيران، ووافقت عائلتها عليه دون السؤال عن أهله أو أصله، وسرعان ما وجدت نفسها في منزله، واصطدمت بطريقته وأسلوبه السيئ، وأوامره واجبة النفاذ، وعصبيته التي يكسر بها المنزل رأسًا على عقب، وعندما اشتكت لأهلها، لم يهتموا لأمرها، وبعد شهرين وجدت نفسها حاملا.

الزوج طلع مدمن

وبعد أشهر قليلة صدمت، وعرفت أنه من مدمني المخدرات، وأنه يقضي وقته خارج المنزل مع أصدقاء السوء، يتعاطى الحشيش ويجلس على المقهى طوال الليل، ومع الوقت بدأ يهمل في العمل، ويتعرض للفصل كل فترة، مما جعلها تعيش في منزل والديه حتى يتحملوا مصروفاتهم، وذاقت المرار من والدته، وعاشت معهم لمدة 6 سنوات وأنجبت 3 أطفال، وتحملت من أجل أطفالها، وفق لحديثها.

الزوج باع شقة الزوجية

واستكملت «أسماء» أنها فاض بها الكيل من والدته بعد أن اتهمتها بالسرقة، وغضبت وبعدها بفترة طلقها غيابيًا، وحاولت التفاهم معه بشأن مصرفات أطفالهما لكنه تعنت معها، واعتقدت أنه يهددها لا أكثر وأنه سيرسل لأطفاله نفقاتهم، لكنها فوجئت بأنه باع شقتهم لشخص آخر حتى لا يكون لها سكن بأطفالها، ورفعت ضده دعوى تمكين مسكن.

الزوجة لجأت لأعمامه بعد طردها

وخلال حديثها قالت إن مسلسل «فاتن أمل حربي» لمس واقعها الذي تعيشه، وبكت عندما طلبت «فاتن» من أهل «سيف» الوقوف معها لتأخذ حقها وحق بناتها منه، ويؤثروا عليه حتى ينفق عليهن ويوفر لهم مسكنًا يعيشوا به، «أنا برضو روحت لأعمامه بعد ما هو وأمه طردوني أنا وعيالي من البيت، وحرموا عيالي من حقوقهم، لكن فيه عم طلب منه أنه يتقي الله ويراعي ربنا فينا، وعمه التاني قالي لو عايزة حقك إحنا هنجيبه ليكي، وابعدي عن المحاكم».

دعوى نفقة.. وتمكين مسكن

وأنهت «أسماء» حديثها بأنها لجأت للقضاء بعد أن تأكدت أن طليقها لم يسمع لأحد، وأنها ستتضور جوعًا هي وأطفالها، فذهبت لمحكمة الأسرة بالجيزة وأقامت دعوى تمكين مسكن لأنها حاضنة حملت لرقم 9321، ودعوى نفقة لرقم 811، ولا زالت تنتظر حكم المحكمة.