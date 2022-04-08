«القومي للمرأة» يعلق على «حضانة الصغار» بعد عرضها بمسلسل فاتن أمل حربي

ألقى المجلس القومي للمرأة الضوء على عدد من القضايا المهمة والمثارة ضمن ملف الأحوال الشخصية بمسلسل فاتن أمل حربي، فقد برزت قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها، بحلقة الأمس، ويقدم المجلس الإجابة عن الاستفسارات التي ترد بخصوص تلك المسألة، إذ تثار عدة تساؤلات، «ماهي الحضانة؟ ومن له الحق في الحضانة؟ ولمن تثبت قانونًا؟ ومتى تنتهي؟ وهل يمكن أن تسقط؟».

حضانة الطفل

وقال «القومي للمرأة» في بيان له اليوم، إن الحضانة هي حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شؤونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسبب له الهلاك أو الضرر، والأصل فيها مصلحة الطفل، هذا وتعتبر حضانة الطفل واجبًا على الأم للقيام بتلك الالتزامات كما تعد حقًا لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء.

وفيما يخص تساؤل متى تنتقل الحضانة؟ أوضح القومي للمرأة في بيانه، أن الحضانة لا تنتقل إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفق الترتيب القانوني، وأن مصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية، فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سببًا مسقطًا للحضانة عنها؟

وأشار «القومي للمرأة» إلى أنه يمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع في ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.

متى تسقط الحضانة؟

وتابع «المجلس»: تسقط الحضانة عن الحاضن لاختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والاعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير، أو في حال تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى، ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار، ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتًا عن الحاضنة عند الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.

متى ينتهي حق حضانة النساء؟

وأضاف المجلس أنه ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005.

منازعات حضانة الصغير

ويجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، وذلك كما ورد بالمادة 70 من القانون 1 لسنة 2000.

كما ورد العقاب بالمادة 292 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيهًا أي الوالدين أو الجدين من لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

وشدد «القومي للمرأة» في بيانه على أن مصلحة الصغار هي الأولى، وينبغي علينا جميعًا مراعاة ذلك، مؤكدًا على أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يواصل تقديم الدعم و المساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر «الواتس اب» علي الرقم 01007525600، أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بـ«فيس بوك».