«زغاريد» نيللي كريم تملأ دار الإفتاء في الحلقة 7 من فاتن أمل حربي

ماتزال الأحداث تتصاعد بين الحلقة والأخرى، بمسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، وذلك بعدما استغل شريف سلامة، الذي يقوم بدور طليق «فاتن» حبسها 24 ساعة، عقب اعتراضها على قانون الحضانة، وقام باختطاف لبنتيهما لابتزازها بقضية الحضانة والولاية التعليمية.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وخلال احداث الحلقة، من مسلسل فاتن أمل حربي، قام شريف سلامة، بإجبار الأخيرة بالإمضاء على إقرار بتولي مصاريف ابنتيها التعليمية كاملة.

وقامت «فاتن» باستلام ابنتيها، بعدما مضت إقرار بالتكفل بمصاريفهما رغم سوء حالتها المادية.

فاتن «تزغرد» بدار الإفتاء

وذهبت نيللي كريم، خلال أحداث الحلقة، لدار الإفتاء، للتأكد من فتوى إسقاط الحضانة عن الأم، ومع فتوى الشيخ بإن الله لم يأمر بهذا ابدًا، رفعت صوتها بالزغاريد على الفور.

جلسة تسوية المنازعات وقضية الولاية التعليمية

وانهارت «فاتن» من البكاء أمام القاضي وهيئة المحكمة، خلال قضية إسقاط الولاية التعليمية، لشعورها بالظلم ومعاناة السيدات عقب الانفصال.