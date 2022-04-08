شريف سلامة يخون نيللي كريم في الحلقة 7 من فاتن أمل حربي: «مراتي ميتة»

بين الحلقة والأخرى، يناقش مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، مشكلة أو قضية من قضايا الأسرة، وأزمات المرأة عقب الطلاق، والانفصال، خاصة وإن كان هناك أطفال تدفع ثمن هذا القرار.

واليوم، سلطت الحلقة السابعة، من مسلسل فاتن أمل حربي، الضوء على قضية الخيانة الزوجية، من خلال مشهد «فلاش باك» يظهر فيه شريف سلامة، الذي يقوم بدور زوج نيللي كريم يتعرف على إحدى الفتيات، ويكذب عليها، قائلًا: «أصل مراتي ميتة، وأنا عندي فراغ، ومحروم من الحنان»، قبل أن تدخل زوجته ويتشاجران سويًا.

كما عادت حلقة اليوم لمناقشة قانون الولاية التعليمية، والحضانة الخاص بالأم عقب الانفصال، بعدما قررت «فاتن» رفع قضية اعتراضًا على هذا القانون، الذي تعتبره ظالما للسيدات عقب الانفصال، وأن القانون والشرع لا يمكن أن يحرم السيدات من أبنائهن بسبب قرار الطلاق.

أبطال مسلسل فات أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات، على رأسهم نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبدالغني، وخالد سرحان.