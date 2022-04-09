الأرصاد: الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية وتسجل 28 درجة مئوية في القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي بدأت في الانكسار بالأمس، فبعدما سجلت الحرارة 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، سجلنا بالأمس 32 درجة مئوية، واليوم يشهد انخفاض آخر بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، حيث تؤثر علينا كتل هوائية مقبلة من البحر المتوسط، وهي كتل هوائية معتدلة.

الطقس مائل للحرارة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مع الإعلامية دارين مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على محافظات شمال الصعيد، وسيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار، موضحة أن درجات الحرارة انخفضت خلال فترات الليل، ويكون الطقس مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، والمناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد سيظل الطقس معتدل الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

نشاط حركة الرياح بعد الظهيرة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حركة الرياح تنشط بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء، وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مضيفة أن الشبورة تتكون دائما في الساعات المتأخرة من الليل وبدايات الصباح الباكر، وتتكون شبورة مائية خفيفة ولن تؤثر على حركة المرور أو الرؤية الأفقية، فالرؤية الأفقية بها لا تتأثر بشكل واضح وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.