«الأرصاد الجوية»: انخفاض في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد شهدت انكسار الموجة الحارة بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الماضية، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، بانخفاض يقدر بنحو 7 درجات عن الأمس، وهذا الانخفاض سيكون واضحا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، التي تنخفض فيها درجات الحرارة بنحو 10 درجات، وأيضا محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وانجي طاهر، أن الطقس خلال فترة النهار سيتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، والإحساس بالطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أجواء مائلة للبرودة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون الصغرى ما بين 15 و16 درجة مئوية خلال فترة الليل، وسنرجع إلى الأجواء المائلة للبرودة خلال فترات الليل، وبخاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، وهذه الانخفاضات مستمرة على مدار الأسبوع، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة غدا والأيام المقبلة وستصل إلى 28 و27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى».

نشاط للرياح

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية بدمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب المناطق الشمالية من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال فترات النهار والليل.