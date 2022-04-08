«الأرصاد» تحذر المواطنين: موجة الحر انكسرت من اليوم.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الحر انكسرت من اليوم وبدأت انخفاضات ملحوظة وواضحة في درجات الحرارة، مقارنة بالأمس بحوالي 7 درجات على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى 10 درجات على السواحل الشمالية للبلاد، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 32 درجة مئوية.

وأضافت «منار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة الحرارة على المحافظات الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، في حين انخفض درجات الحرارة بنحو 4 درجات على محافظات شمال الصعيد.

المزيد من الانخفاضات في الأيام القادمة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «من المتوقع خلال الأيام القادمة المزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة، وسنصل إلى 27 درجة مئوية، والأجواء ستكون ربيعية معتدلة في فترة النهار، كما أن هذه الانخفاضات ستشمل فترة الليل، ومن المتوقع أن تكون الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 15 و16 درجة».

أجواء ربيعية

ولفتت «منار» إلى أن هذا الأسبوع سيشهد أجواءً مستقرة خلال فترات الليل على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، ومعتدلة الحرارة على المناطق الموجودة جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح، مشيرة إلى أن سرعات الرياح ستكون بين 30 و40 كم في الساعة، وأن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط الأمر الذي سيعمل على المزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية، مع وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط ورفح والعريش.