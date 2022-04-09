«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم السبت.. أجواء ربيعية ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم على مختلف أنحاء البلاد، إذ من المقرر أن تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، على أن يكون الطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

محافظات جنوب الصعيد تسجل 41 درجة مئوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظة القاهرة 28 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 32 درجة مئوية، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، على أن تبقى الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس هي الشبورة المائية في الصباح، إذ تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 9-4-2022

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 28-17

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

دمنهور 27-17

مطروح 22-15

السلوم 21-15

سيوة 25-12

بورسعيد 24-16

دمياط 23-16

الزقازيق 27-15

المنصورة 27-16

الإسماعيلية 28-15

السويس 28-15

العريش 22-15

رفح 22-14

رأس سدر 32-16

نخل 29-15

نويبع 33-16

طابا 31-17

كاترين 29-14

الطور 28-21

شرم الشيخ 32-24

الغردقة 33-23

مرسى علم 35-22

الفيوم 29-17

بني سويف 29-18

المنيا 31-20

أسيوط 33-21

سوهاج 35-21

قنا 39-24

الأقصر 39-23

أسوان 41-23

إدفو 41-24

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 35-19

حلايب 33-22