«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح بداية من الليلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تطورات الحالة الجوية، وموعد انكسار الموجة الحارة التي ضربت البلاد بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث أدت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

الطقس في جنوب البلاد

وقالت إيمان شاكر، خلال لقاء على شاشة قناة extra news، اليوم الخميس، إنّ البلاد شهدت موجة شديدة الحرارة بداية من هذا الأسبوع واستمرت حتى اليوم، وسجلت العظمى على القاهرة 39 درجة أما جنوب البلاد مثل قنا وأسوان والأقصر سجلت ما بين 42 و43 درجة، كما سجلت الواحات البحرية والداخلة والخارجة 43 درجة، وهذا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت أنه بداية من هذه الليلة تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خاصة مع نشاط الرياح اعتبارا من مساء اليوم وبعد ساعات المغرب، إذ تشهد البلاد تحسنا في الأحوال واختلافا تماما في حالة الطقس مع نشاط الرياح، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة ستكون ملموسة هذه الليلة.

انخفاض الحرارة 7 درجات

وأشارت إلى أنّ درجة الحرارة العظمى ستنخفض غدًا في القاهرة الكبرى، وتصل لـ32 درجة بدلا من 39 درجة أي انخفاضا بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، بينما تصل في جنوب البلاد ما بين 40 و41 درجة بانخفاض ما بين درجتين لـ3 درجات مقارنة باليوم، حيث ما زالت الكتلة تؤثر على جنوب البلاد.

أمطار على السواحل الشمالية

وأفادت بأنه على مدار الأسبوع المقبل تشهد البلاد انخفاضات متتالية في درجات الحرارة، وسيكون أسبوعا ربيعيا، «سنستمتع بالأجواء المعتدلة على مدار الأسبوع خاصة مع نشاط الرياح اللي هيلطف الإحساس بالحرارة وفرص الأمطار اللي هتكون موجودة على السواحل الشمالية لكنها خفيفة غير مؤثرة».