الأرصاد عن ارتداء الملابس الصيفية: لسه مش دلوقتي «فيديو»

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم ارتداء الملابس الصيفية الآن، خصوصا خلال فترات الليل بالتحديد، حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا بشكل كبير، خصوصا مع غياب آشعة الشمس، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية على الأقل خلال فترات الليل أو اصطحاب جاكيت أو قطعة ملابس إضافية يتم ارتدائها إذا شعرنا بالبرد، ولكن خلال فترات النهار فالأجواء معتدلة ودرجات الحرارة تظل بين 27 درجة مئوية و30 درجة مئوية.

تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية لا يكون إلا بعد أعياد شم النسيم

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مع الإعلامية دارين مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية لا يكون ولا يتم إلا بعد أعياد شم النسيم، بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى نهارا والصغرى ليلا، والذي يصل لـ10 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حركة الرياح التي تنشط في المساء تشعرنا ببرودة الطقس بجانب الإنخفاض بدرجات الحرارة، منوهة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 28-17

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

دمنهور 27-17

مطروح 22-15

السلوم 21-15

سيوة 25-12

بورسعيد 24-16

دمياط 23-16

الزقازيق 27-15

المنصورة 27-16

الإسماعيلية 28-15

السويس 28-15

العريش 22-15

رفح 22-14

رأس سدر 32-16

نويبع 33-16

طابا 31-17

كاترين 29-14

شرم الشيخ 32-24

الغردقة 33-23

مرسى علم 35-22

الفيوم 29-17

بني سويف 29-18

المنيا 31-20

أسيوط 33-21

سوهاج 35-21

قنا 39-24

الأقصر 39-23

أسوان 41-23

إدفو 41-24

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 35-19