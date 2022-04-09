14 إجراء من التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة

تواصل وزارة التنمية المحلية العمل على توفير فرص عمل، واتخاذ إجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على القرى والمناطق الشعبية، والأحياء ومناطق مبادرة حياة كريمة؛ لتشغيل الشباب والمرأة وتحسين الدخول، ومن تلك الإجراءات التي تقوم بها التنمية المحلية وفق تقرير لها ما يلي:

- إتاحة قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك للشباب والمرأة بكل المحافظات.

- توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الحرف والمهن المختلفة.

مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

- دعم 24 ألف مشروع صغير بـ160 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية، التركيز على مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنتجات ألبان وعسل نحل وبيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية..

- استهداف تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا في قرى الريف بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

مواجهة البطالة

- القضاء على البطالة في الريف والمناطق البسيطة بشكل كبير.

- توفير التدريب اللازم للعاملين بصندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك لتقديم التيسيرات للمواطنين في مجال الإقراض مع تقديم النصائح للمستفيدين في مجال مشروعاتهم ومتابعتها.

- برنامج مشروعك دعم 190 ألف مشروع صغير بقروض تعدت 22 مليار جنيه مع التركيز على مناطق مبادرة حياة كريمة.

دعم تكتلات اقتصادية بالصعيد

- دعم التكتلات الإنتاجية في 4 محافظات بالصعيد، بواسطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مثل الفركة والتلى.

- تقديم تسهيلات لإنشاء المجمعات الحرفية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك»، وتطوير الأسواق في القرى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

- دفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

- تشجيع المواطنين على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

- العمل على إصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع الصغير الحاصل على دعم.

- توفير260 مقرا لبرنامج مشروعك بالمحافظات تقدم الخدمة للمواطنين.

- توحيد منهجية الإقراض من 6 بنوك بالتنسيق مع المحافظات.