أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 9-4-2022.. مستقرة في الأسواق

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ثباتًا سعريًا، اليوم السبت 9-4-2022 عقب تذبذب سعري في الآونة الأخيرة، واستقرت أسعار الحديد ليتراوح سعر الطن بين 19700 و20 ألف جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1350 و1380 جنيهًا.

جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار خامات الحديد والأسمنت عالميا، نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار، ما انعكس على سعرها في السوق المحلية.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

الدولة تراقب سوق الحديد والأسمنت يوميًا

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه لا توجد أزمة في أسعار الحديد والأسمنت، فهي متوفرة، لكن الطلب تراجع بسبب عدم تقبل السوق للأسعار ووصف تلك الفترة بالمرتبكة، فهناك متابعة بشكل يومي من الجهات المعنية، ووزارة التجارة والصناعة لمعدلات الإنتاج والتصدير، وحلقات التداول، بأنّها ستتدخل في حالة حدوث أي ممارسات ضارة بالمستهلكين أو عند أحجام المنتجين عن طرح الكميات المتاحة في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم السبت 9-4-2022

وسجّل سعر طن حديد التسليح في كل المحافظات ثباتًا، اليوم السبت، في كل المحافظات، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

وبيع خام الحديد بسعر 160.25 دولار للطن، وبلغ سعر بيع فحم الكوك سعر 540 دولارا للطن، خردة الصلب 653 دولارا للطن، وبيع البليت بسعر 826 دولارا للطن، حديد التسليح 960 دولارا للطن، وتباع لفائف الحديد بسعر920 دولارا للطن، وبيع النحاس بسعر 10305 دولارات للطن والألومنيوم بسعر 3441 دولارا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-4-2022

واستقر سعر طن الأسمنت في كل المحافظات بداية الأسبوع الجاري وسط هدوء في الطلب بالمقارنة، أمس الجمعة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1380 جنيها، مقابل 1390 جنيهًا أمس الأربعاء.

- أسمنت السويدي بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيها، وأسمنت السويدي بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر»، وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص 1370 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1460 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1375 جنيهًا.

- أسمنت المسلة والعسكري بسعر 1350 جنيهًا.