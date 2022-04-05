أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث استمرت في استقرارها بمختلف أنواع الأسمنت والحديد، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء نستعرضها في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الأسمنت اليوم

تراوحت أسعار الأسمنت في الأسواق بين 1360 جنيه إلى 1450 جنيها، على النحو التالي:

- سجل سعر طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1370 جنيها لـ«النصر»، والمسلح بسعر 1430 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت في شركة المنيا للأسمنت 1370 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت وادي النيل 1370 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت في شركة مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1360 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت وادي النيل 1370 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت حلوان بسعر 1410 جنيها حتى 1420 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

اختلفت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء 5 أبريل بين 18000 و19000 للطن الواحد.

- سجل سعر طن حديد عز سعرا تراوح بين 18500 جنيه و19000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي سعرا تراوح بين 18400 جنيه و19000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي سعرا تراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي سعرا تراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

- سجل سعر طن حديد العشري سعرا تراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل سعرا تراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المراكبي سعرا تراوح 18350 جنيها.

- سجل سعر طن حديد سرحان سعرا تراوح 18350 جنيها.

- سجل سعر طن حديد العتال سعرا تراوح 18400 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المصريين سعرا تراوح 18650 جنيها.