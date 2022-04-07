أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7-4-2022.. «عز» بـ20 ألف جنيه 

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت تباينًا سعريًا اليوم الخميس 7-3-2022 ليرتفع سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100-200 جنيهًا للطن، فيما تراجع سعر بيع طن الأسمنت بقيمة 10 جنيهات.

وارتفعت أسعار الحديد ليتراوح سعر طن البيع ما بين 19700 و20 ألف جنيه فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت ما بين 1350 مقابل 1380 جنيهًا، وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال 7 أيام.

وارتفعت أسعار الحديد ومواد البناء مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على السوق المحلي.

وقد تختلف أسعار الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة وفقًا لتكاليف النقل.

وكان تجار مواد البناء بالغرف التجارية، قد طالبوا، وفق تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشركات المنتجة للحديد والأسمنت، بالبيع بسعر التكلفة والتنازل عن جزء من هامش الربح لاستقرار السوق التجارية، مع تفعيل ميثاق الشرف بين التجار لاستقرار السوق العقارية.

أسعار الحديد اليوم الخميس 7-4-2022

ارتفع سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100-200 جنيه للطن بالمقارنة بآخر سعر أعلنته شركات الحديد بداية شهر أبريل الجاري، في كل المحافظات.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم ا لخميس 7-4-2022

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم، تراجعًا بقيمة 10جنيهات في سعر الطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1380 مقابل 1390 جنيهًا أمس الأربعاء.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص 1370 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1460 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1375 جنيهًا.

- أسمنت السويدي بسعر 1410 جنيهًا.

- أسمنت المسلة والعسكري بسعر 1350 جنيهًا.