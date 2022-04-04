أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 في الأسواق المحلية

تصدرت عمليات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، والتي شهدت استقرار نسبي بمختلف المحافظات، بعد إعلان شركات الحديد والأسمنت عن أسعارها خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي إطار سعي بوابة «الوطن» للإجابة على الأسئلة التي يتم البحث عنها بخصوص أسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلي، نعرض في السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت، بحسب تصريحات شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة:

أسعار الحديد

تراوح سعر طن الحديد في السوق المحلي ما بين 18 ألف جنيه وحتى 18 ألفا و 650 جنيه، وجاءت تفاصيل الأسعار كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الحديد في الشركات للطن الواحد، كالآتي:

-حديد الكومي بسعر 18 ألف جنيه.

- حديد الجارحي وصل لنحو 18350 جنيه.

- حديد بشاي 18400 جنيه.

- حديد العتال 18400 جنيه.

- حديد سرحان 18350 جنيه.

-حديد عطية نحو 18350 جنيه.

- حديد المراكبي 18350 جنيه.

- حديد المصريين 18650 جنيه للطن.

- حديد المعادي 18 ألف جنيه.

- حديد العشري نحو 18 ألف جنيه.

- حديد مصر ستيل نحو 18 ألف جنيه.

- حديد عز نحو 18500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أما عن أسعار الأسمنت في السوق المصري، فقد تراوحت ما بين 1360 جنيه إلى 1440 جنيه.

سعر طن الأسمنت في الأسواق

وجاءت تفاصيل أسعار الشركات كالآتي:

- شركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1360 جنيه.

- شركة مصر للأسمنت قنا «المسلة» بسعر 1360 جنيه.

- شركة أسمنت وادي النيل 1370 جنيه.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1370 جنيه، والمسلح 1430 جنيه.

- شركة أسمنت حلوان بسعر 1410 جنيهات.

- شركة لافارج للأسمنت، المخصوص سجل سعر الطن 1410 جنيهات.

- شركة السويدي، سجل سعر الطن 1440 جنيه.