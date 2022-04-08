استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم .. وطن الحديد بـ 19700جنيه

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا سعريًا، اليوم الجمعة 8-3-2022 عقب تباين سعري، واستقرت أسعار الحديد ليتراوح سعر الطن ما بين 19700 و20 ألف جنيه فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت ما بين 1350 و1380 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الحديد والأسمنت أمس الخميس مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على السوق المحلية وارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وقد تختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة وفقًا لتكلفة النقل وقرب وبعد المنفذ عن المصنع .

أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-4-2022

واستقر سعر طن حديد التسليح في كافة المحافظات بدون زيادة اليوم الجمعة عقب ارتفاعه بقيمة تتراوح ما بين 100و200 جنيه للطن مقارنة بآخر سعر أعلنته شركات الحديد بداية شهر أبريل الجاري، في كل المحافظات.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الخامات عالميا

خام الحديد يباع بسعر 160.25 دولار للطن، فحم الكوك يباع بسعر 540 دولارا للطن، خردة الصلب 653 دولارا للطن، وبيع البليت بسعر 826 دولارا للطن، حديد التسليح 960 دولارا للطن وتباع لفائف الحديد بسعر920 دولارا للطن، وبيع النحاس بسعر10305.00دولارا للطن والألومنيوم بسعر 3441.00 دولار للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-4-2022

استقر اليوم الجمعة 8-4-2022 سعر طن الأسمنت فى كافة المحافظات وسط هدوء في الطلب بالمقارنة بأمس الخميس حيث سجّلت أسعار الأسمنت تراجعًا بقيمة 10جنيهات في سعر الطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1380 جنيها، مقابل 1390 جنيهًا أمس الأربعاء.

- أسمنت السويدي بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص 1370 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1460 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1375 جنيهًا.

- أسمنت المسلة والعسكري بسعر 1350 جنيهًا.