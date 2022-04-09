عالم أزهري: ربنا بيفرح لما بنتوب إليه.. وكلنا محتاجينه يقف جنبنا

سلط الشيخ أحمد عبدالرحمن، من علماء الأزهر الشريف، الضوء في فقرة «محبة مني»، ضمن فقرات برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميان أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، على «باب التوبة مفتوح».

ربنا بيفرح لما نتوب وبنرجع إليه

وقال «عبدالرحمن» إن الجميع لديه هموم كما أن الجميع لديه أمنية للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، متابعا: «ربنا بيفرح كدة لرجوعنا ولتوبتنا بس المهم هل أنا عارف الطريق الصح؟ وقلبي دلوقتي واعي ومدرك إن كبرت ووعيت وعرفت ولازم أقف على الطريق الصح».

وتابع: «ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي على لسان سيدنا النبي لما قال: يا ابن آدم إنك ما إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي».

بشرى حلوة للناس اللي خايفة من ذنوبها

وواصل: «ودي بشرى حلوة جدا لكل الناس اللي خايفه ترجع لربنا ومعتقدة إن مهما تعمل ذنوب دي حاجة تعرقل طريقها مع ربنا، مهما تكون ذنوبك أوعى تيأس من رحمة ربنا أبدا، مهما تكون عيوبك أعرف إن ربنا عنده البحر اللي بتغتسل فيه، عنده البحر اللي يطلعك منه أبيض كما ولدتك أمك».

واستكمل: «اللي بيعمل عبادات كتير مايغترش أوي لو شاف حد غيره إنه مأثر، كلنا محتاجين إن ربنا يقف جنبنا، سيدنا أبوبكر لما سيدنا النبي بشره وقال له أنت من المبشرين بالجنة، كان ممكن يقول مدام أنا ضامن الجنة وعملت اللي عليا وكدة كدة سيدنا النبي مش هيرجع في كلامه لكنه قال والله لا آمن مكر الله أبدا حتى وإن كانت إحدى قدمايا في الجنة».