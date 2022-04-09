«الزراعة»: أكثر من 400 نقطة تجميع لتوريد القمح من الفلاحين بسهولة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن المحصول الاستراتيجي الأهم للدولة المصرية هو القمح، لذا حرصت الدولة المصرية على دعم مزارعي هذا المحصول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بهدف تأمين احتياجات المواطن المصري من القمح.

موسم توريد القمح بدأ مبكرا هذا العام

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن موسم توريد القمح بدأ مبكرا هذا العام، حيث بدأ قبل موعده الطبيعي بـ15 يوما.

وأشار متحدث الوزارة إلى زيادة نقاط تجميع القمح من الفلاحين، حيث تجاوزنا 400 نقطة تجميع للقمح لمساعدة الفلاح على التوريد بسهولة، ولكي يتم تسليم الأموال للمزارعين بشكل مباشر خلال 48 ساعة، موضحا أن الهدف من كل ذلك هو تعظيم إنتاجية الأقماح والحفاظ عليها.

اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية حققت اكتفاء ذاتيا لكل مصادر الخضر والفاكهة، وكل مصادر البروتين الحيواني، ويتم تصدير ما يفيض من منتجات الخضر والفاكهة، فالفائض بالمنتجات الزراعية جعل مصر الدولة الأولى على مستوى العالم لتصدير عدد كبير من الحاصلات الزراعية.

وشدد الدكتور محمد القرش، على أهمية استمرار مصر في التوسعات الزراعية من خلال مشروعات التوسع الأفقي والرأسي، لتحيق الزيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة، وتلبية احتياجات المواطن المصري.