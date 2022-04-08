«القرش»: قطاع الزراعة يمثل 20% من إجمالي الصادرات السلعية.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة كان واضحا جدًا، مشددًا على أنه قطاع مؤثر في كل مقومات الدولة، إذ يمثل 20% من إجمالي الصادرات السلعية و15% من إجمالي الدخل القومي، وبالتالي فإن له أثر مباشر على القطاع الاقتصادي، والجانب الاجتماعي.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وانجي طاهر، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المجتمع وسكان المناطق الريفية، إذ أن 50% من المصريين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الزراعة.

قطاع الزراعة يمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تعمل في الفترة الأخيرة على مراعاة حقوق البيئة والتنمية المستدامة، مشددًا على أن قطاع الزراعة يمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري، الذي يعتبر بدوره أحد مكونات الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن الدولة المصرية زادت المساحات المنزرعة وعظمت إنتاجية الأراضي وتم العمل على هذا الأمر بكل المحاور.

مشروعات وتوسعات في الأراضي المنزرعة

وأردف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدشن مشروعات وتوسعات في الأراضي المنزرعة مثل القمح والخضر والفواكه ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بالإضافة إلى الأماكن ذات الإنتاجية القديمة، ويتم تسعير المحصول قبل زراعته، وفقا لما يعرف بـ«الزراعة التعاقدية».