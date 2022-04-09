«الزراعة الأمريكية» تتوقع ارتفاع إنتاج الذرة عالميا في العام الحالي

قالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري لتقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي الصادر في 8 أبريل الجاري، إنّ توقعات مخزون الذرة العالمية لعام 2021-22 ارتفعت إلى 305.46 مليون طن متري من 300.97 مليون طن متري كانت متوقعة في مارس.

كانت توقعات 2021-22 أعلى من 292.15 مليون طن متري من مخزون نهاية الذرة العالمية المربوطة لعام 2020-2021، من قبل وزارة الزراعة الأمريكية.

زيادة المساحة المزروعة في البرازيل

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنّ مخزون الذرة الأجنبية كان أعلى، ويعكس ذلك في الغالب الزيادات لأوكرانيا وصربيا والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال انخفاض في كندا، وقالت إن توقعات إنتاج الذرة في البرازيل ارتفعت بسبب الزيادة في المساحة المزروعة.

ارتفاع طفيف في الإنتاج العالمي من الذرة

كما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات إنتاج الذرة العالمي إلى 1.21 مليار طن متري في 2021-22 من 1.206 مليون طن متوقعة في مارس، وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الذرة مع الزيادات التي شهدتها البرازيل وإندونيسيا وباكستان والاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنّ من المتوقع أن يؤدي الانخفاض المتوقع في الإمدادات إلى دفع أسعار الحبوب في السوق العالمية إلى الارتفاع على المدى القريب، على خلفية الحرب الروسية التي تشنها موسكو على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.