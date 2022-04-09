عبد الرحمن أبو زهرة يخضع لعملية جراحية.. ونجله: يارب تقوم بالسلامة

نشر الموسيقار أحمد أبو زهرة صورة لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة قبل ساعات من خضوغ الأخير لعملية جراحية، اليوم، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك».

نجل «أبو زهرة» يعلق على آخر صورة لوالده مع أحفاده

وقال نجل أبو زهرة: «أسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط أحفاده، الصورة من آخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يارب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة على خير».

وكشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في وقت سابق من شهر مارس الماضي، تدهور الحالة الصحية لوالده بعد فقدانه الوعي وتعرضه لكسر في منطقة الحوض، ما تطلب نقله إلى العناية المركزة، وعلى مدار 5 أيام لم تتحسن الحالة الصحية لـ «أبو زهرة» حتى أنه كان يرفض تناول الطعام لدرجة دفعت الأطباء المعالجين فى المستشفى إلى تركيب أجهزة لتوصيل المحاليل إلى جسده.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وأوضحت الدكتورة منى أبو زهرة تفاصيل الحالة الصحية لوالدها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في ذلك الوقت، كشفت خلالها أن من المقرر أن يخضع لعملية جراحية من أجل علاج كسر الحوض لكن إجراء العملية يتطلب استقرار في حالته الصحية، قائلة: «البنج ممكن يكون له تأثير سلبي على صحته، لذلك يحتاج مزيدا من الوقت من أجل التعافي، ليتم تحديد موعد التدخل الجراحي».

وتراجعت الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة وتم نقله إلى مستشفى أخرى، بسبب التدهور التى شهدته الحالة وإصابته ببكتيريا في المعدة، وفقا لما قاله نجله في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، قائلا: ««كان داخل المستشفى حالته أحسن من كدة، للأسف حالته بتسوء مع الوقت، وده بسبب إنّ مفيش طبيب كبير جاله يطمن عليه لحد إمبارح بالليل.. مش عارف الناس بتدخل المستشفى عشان تتعالج ولا تتعب أكتر».