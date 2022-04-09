شرط الحصول على ترخيص البناء خارج الحيز العمراني وضوابط الهدم والتعلية

تواصل المحافظات تلقي طلبات الحصول على ترخيص البناء عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن وفق اشتراطات البناء الجديدة المقررة على المدن، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المطبق على القرى، حيث تستمر أعمال البناء وفق الضوابط والحصول على ترخيص بناء، مع التصدي الفوري لأي مخالفات جديدة على أرض الواقع.

التصالح في مخالفات البناء

وذكر منشور صادر في بعض المحافظات، أنّه فيما يتعلق بالأعمال القائمة خارج الحيز العمراني المعتمد، والتي تم التصالح عليها وفقا للضوابط المحددة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ويرغب أصحاب الشأن في إجراء أعمال بناء أو هدم أو تعلية فإنه يلزم الحصول على موافقة وزارة الزراعة، كما يلزم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد.

ضوابط أعمال البناء والتعليه وصب السقف

وفيما يتعلق بأي أعمال بناء أو تعليه أو صب سقف تضمنت الإجراءات أنه في حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة من تعليه أو تعديل أو تغيير استخدام أو صب السقف وغيره فإنّ على صاحب الشأن التقدم بطلب استخراج تراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يخالف اشتراطات البناء السارية.

استثناء المشروعات القومية

وعن شهادة المطابقة الموجودة ضمن اشتراطات البناء الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان استثناء المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من الحصول على شهادة المطابقة لإدخال المرافق، ومنها سكن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعي، يتم استثنائها من عمل المطابقة؛ لتوصيل المرافق في ضوء الضوابط واشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة التي تسري على جميع طلبات توصيل المرافق المقدمة بالمدن، والتي لم يسبق مطابقتها مع إرسال خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق.