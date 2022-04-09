فائز بجائزة الدولة التشجيعية: أنتجت أدوية لعلاج السرطان بمخلفات زراعية

كشف الدكتور سيد رمضان مدرس الميكروبيولوجي بهيئة الطاقة الذرية، تفاصيل حصوله على جائزة الدولة التشيجعية، موضحًا: «كان المحور الرئيس للجائزة، هو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مجال الميكروبيولوجي».

إنتاج مواد فعالة وأدوية هامة لعلاج السرطان

وأضاف «رمضان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن مجمل الأبحاث التي تقدم بها شملت استخدام الكائنات الدقيقة، خاصة الفطريات، في إنتاج مواد فعالة وأدوية هامة لعلاج السرطان، لتقليل التكلفة الاقتصادية لإنتاج الادوية عن طريق إيجاد المصادر البديلة منخفضة التكلفة، كما استخدمنا تكنولوجيات مبتكرة وحديثة في إعادة استخدام المخلفات الزراعية والصناعية مثل قش الأرز.

استخدمنا مخلفات زراعية لإنتاج أدوية

وتابع: «استخدمنا مخلفات زراعية هامة جدا مثل مُصاصة قصب السكر وأنتجنا منها أدوية مهمة، ونعمل بقوة في عصر النانو تكنولوجيا ونشارك بابتكارات وتكنولوجيات مبتكرة لاستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لإنتاج المواد النانوية بكلفة منخفضة مقارنة بالطرق الكيميائية العادية المستخدمة لتقليل الانبعاثات الكربونية».

وأردف مدرس الميكروبيولوجي بهيئة الطاقة الذرية: «نستخدم الطاقة الذرية عن طريق إحداث طفرات حميدة لمضاعفة إنتاج الكائنات الدقيقة من المواد الفعالة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل كلفة الإنتاج للأدوية والمواد الفعالة».