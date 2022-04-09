رئيس التحرير

محمود مسلم

فائز بجائزة الدولة التشجيعية: أنتجت أدوية لعلاج السرطان بمخلفات زراعية

كتب:

محمد عزالدين
12:22 م | السبت 09 أبريل 2022
أدوية

أدوية

كشف الدكتور سيد رمضان مدرس الميكروبيولوجي بهيئة الطاقة الذرية، تفاصيل حصوله على جائزة الدولة التشيجعية، موضحًا: «كان المحور الرئيس للجائزة، هو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مجال الميكروبيولوجي».

إنتاج مواد فعالة وأدوية هامة لعلاج السرطان

وأضاف «رمضان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن مجمل الأبحاث التي تقدم بها شملت استخدام الكائنات الدقيقة، خاصة الفطريات، في إنتاج مواد فعالة وأدوية هامة لعلاج السرطان، لتقليل التكلفة الاقتصادية لإنتاج الادوية عن طريق إيجاد المصادر البديلة منخفضة التكلفة، كما استخدمنا تكنولوجيات مبتكرة وحديثة في إعادة استخدام المخلفات الزراعية والصناعية مثل قش الأرز.

استخدمنا مخلفات زراعية لإنتاج أدوية

وتابع: «استخدمنا مخلفات زراعية هامة جدا مثل مُصاصة قصب السكر وأنتجنا منها أدوية مهمة، ونعمل بقوة في عصر النانو تكنولوجيا ونشارك بابتكارات وتكنولوجيات مبتكرة لاستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لإنتاج المواد النانوية بكلفة منخفضة مقارنة بالطرق الكيميائية العادية المستخدمة لتقليل الانبعاثات الكربونية».

وأردف مدرس الميكروبيولوجي بهيئة الطاقة الذرية: «نستخدم الطاقة الذرية عن طريق إحداث طفرات حميدة لمضاعفة إنتاج الكائنات الدقيقة من المواد الفعالة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل كلفة الإنتاج للأدوية والمواد الفعالة».

اقرأ المزيد:

أستاذ بجامعة أسيوط يحصد جائزة الدولة التشجيعية في العلوم

أشرف زكي يهنئ محمود فؤاد صدقي لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية

أستاذ بجامعة بنها يحصل على جائزة الدولة التشجيعية

هند الفلافلي: جائزة الدولة التشجيعية تتويج لتجربتي الفنية وأفتخر بها

السيرة الذاتية لنائب وزير التعليم الجديد.. حصد جائزة الدولة التشجيعية عام 1990

أستاذ بجامعة بالزقازيق يحصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أبحاثه

أستاذة بجامعة الزقازيق تحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الزراعة
بقلم محمد عزالدين