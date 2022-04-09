رابط تحميل تطبيق مدرستنا بلس.. «الدراسة من النهاردة مفيش أسهل منها»

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دائما على طرح الكثير من المنصات التعليمية للتسهيل على الطلاب الدراسة والحصول على شرح الدروس التعليمية لجميع المراحل الدراسية المختلفة، دون أن يتكبد الطلاب عناء البحث عن شرح الدروس عبر المنصات غير الرسمية، وأعلن وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاق تطبيق «مدرستنا بلس»، ما جعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن رابط تحميل تطبيق مدرستنا بلس.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقيم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق مدرستنا بلس عبر متجر «جوجل بلاي» بعد أن ازداد البحث عنها بشكل كبير عبر محركات البحث المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

رابط تحميل تطبيق مدرستنا بلس

- وعلى الراغبين في تحميل تطبيق مدرستنا بلس عبر الهاتف المحمول الخاص به لنظام الأندرويد، تحميل التطبيق من هنـــــــا.

- كما يمكن للراغبين في تحميل التطبيق عبر هاتفه الخاص به لنظام الـ ios، تجميل التطبيق من هنــــــا.

- وبعد الانتهاء من تحميل التطبيق عبر الهاتف المحمول، يسجل الطالب الدخول للتطبيق عن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة به، التي تتضمن الآتي «رقم الموبايل، وكود التفعيل الذي يتمّ إرساله عبر الهاتف المحمول، واسم الطالب، والبريد الإلكتروني الخاص به، والرقم السري».

- ثم بعد ذلك يختار الطالب المحتوى الذي يرغب في الحصول عليه من خلال تطبيق مدرستنا بلس.

وعن تطبيق مدرستنا بلس فهو تطبيق تمّ توفيره لجميع المراحل الدراسية، للتوفير على الطلاب الحصول على المناهج الدراسية وشرح الدروس الخاصة به، كما أنَّه يحتوي على العديد من البرامج التعليمية المختلفة سواء كانت ترفيهية او تربوية.