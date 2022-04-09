إصابة 4 في مشاجرة بأسلحة بيضاء بسبب معاكسة فتاة بكفر شكر

شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مشاجرة حادة بالعصي والأسلحة البيضاء، بسبب معاكسة إحدى الطالبات أثناء خروجها من المدرسة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، ولخطورة الإصابات تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ على الطرفين.

بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة حادة بالعصا والأسلحة البيضاء بين عائلة موافي في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وطرف ثاني عائلة عباس بقرية كفر تصفا بكفر شكر، وسقوط مصابين من الطرفين وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، ولخطورة الحالة تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، ووجود هلع بين أهالي المنطقة.

معاكسة فتاة سبب المشاجرة

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «محمد م» وشقيقه «إسلام م» من عائلة موافى بمنيا القمح من الطرف الأول، وإصابة «مصطفى ع» وشقيقه «محمد ع» من عائلة عباس بقرية كفر تصفا الطرف الثاني.

ودلت تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت بسبب معاكسة إحدى الفتيات مقيمة بمنيا القمح وطالبة بمدرسة التجارة بكفر تصفا، على إثرها اصطحبت عائلتها إلى قرية كفر تصفا، ونشبت مشاجرة مع عائلة عباس بسبب معاكستها أثناء الخروج من المدرسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء محمد العناني مدير مباحث القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط الخارجين عن القانون

في سياق آخر واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على البؤر الاجرامية في قرى مركز شرطة طوخ، لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات والسلاح، وأسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات و18 قضية إتجار وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء والنارية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد قيام حملة أمنية على البؤر الإجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية، كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 7256 حكما قضائيا متنوعا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.