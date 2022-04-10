4 خطوات مهمة من «الصحة» لإسعاف المصابين بالاختناق.. احذروا خطر الموت

تقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وتغير مفهوم الثقافة الصحية لها.

وفي هذا الصدد، حرصت وزارة الصحة والسكان لتقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بالإسعافات الأولية لإنقاذ شخص يعاني من الاختناق.

الإسعافات الأولية لإنقاذ شخص من الاختناق

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن الاختناق يحدث عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية، مما يؤدي لإعاقة مرور الهواء، وغالبا ما يكون بسبب الطعام في البالغين وبلع الأجسام الصغيرة عند الأطفال.

ولإنقاذ الأشخاص من عملية الاختناق التي تحدث لابد من إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر والأعلى، لافتة إلى وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة، ولف الذراعين حول المصاب.

الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب

وأضافت الوزارة بعد ذلك يجرى الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب، مشيرة إلى الخطوة التالية والتي تتمثل في الضغط خمس ضغطات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب، وفي حالة الإغماء يجرى عمل الإنعاش القلبي الرئوي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 وتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، كما أعلنت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا.