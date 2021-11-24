القومية للأنفاق: الخط الرابع للمترو سيقضي على الاختناق المروري بالهرم

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الرابع للمترو في شارع الهرم يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمان لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الهيئة لديها مشروعات عديدة تنفذها خلال هذه المرحلة، مثل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والخط الرابع للمترو، وهي وسائل تمثل النقل الأخضر في مصر لأنها صديقة للبيئة.

والي: الخط الرابع للمترو يضم 38 محطة

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط الرابع للمترو سيكون مفخرة لجموع المصريين، حيث سيبلغ طوله الإجمالي 42 كم ويضم 38 محطة، مؤكدا أن الخط الرابع للمترو سيقضي على الاختناقات المرورية بشارع الهرم، موضحا أنه سيتم تنفيذه على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، ويشمل 21 محطة.

والي: الخط الرابع للمترو يقل 1.2 مليون راكب يوميا

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، سيقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا، وسيكون حلقة وصل بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ومع تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة، كما يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح.

والي: جائحة كورونا لن تؤثر على تنفيذ الخط الرابع

وأشار والي، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لن تؤثر على تنفيذ الخط الرابع للمترو، موضحا أن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، مؤكدا أنّه جار تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم، مع تحالف شركات مصرية «المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات».