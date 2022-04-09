أستاذ طرق: تطوير قطاع النقل دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات «فيديو»

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الدولة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير وبكافة أدواته منذ عام 2014 حتى الآن، باعتبار أن القطاع يدعم مشروعات التنمية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية.

وأكد «مهدي»، أنه منذ عام 2014 حتى الآن استطاعت الدولة زيادة محاور الطرق بما عليها من خدمات مختلفة، ما ساهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات خارجية وداخلية، كما ربطت الشبكة مفاصل الدولة ببعضها، ورفعت مكانة مصر وسط التنافسية العالمية.

توفير آلاف فرص العمل المباشرة

وأضاف أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاهتمام بالطرق وفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث عملت الشركات الوطنية بالعمالة المصرية والتي أنجزت هذا المشروع القومي الكبير.

وتطرق «مهدي» إلى شبه جزيرة سيناء التي شهدت تنفيذ 6 أنفاق بشمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، وكل هذه الأمور ساهمت في ربط شبه جزيرة سيناء بالوطن الأم، وهو أمر بجانب بعده التنموي يحمل جانبا قوميا.

شرايين مرورية بالمحافظات المكتظة بالسكان

وتابع أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ شرايين مرورية بالمحافظات المكتظة بالسكان، والتي كانت تعاني من الزحام على مدار الساعة بسبب الزيادة السكانية، لذا كان لابد من الانتشار في مدن عمرانية جديدة وشق الطرق التي تمهد لذلك، وفتح محاور لهذه المناطق للتخفف على المواطن من أعباء التنقل اليومي.