اعتماد جدول امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل في البحيرة

اعتمد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، قبل قليل، جدول امتحانات الفصل الدراسي «التيرم» الثاني، من العام الدراسي الحالي 2021/ 2022، لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية في كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ اعتباراً من 7 مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع

من جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع، حيث تبدأ الإمتحانات كالتالي:

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: يوم الأحد 8 مايو حتى الخميس 12 مايو.

امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام: من يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 12 مايو.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني: من يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 12 مايو.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني: تبدأ السبت 7 مايو حتى الأحد 15 مايو.

امتحانات الصفوف الأول والثالث الثانوي الفني نظام الخمس سنوات: تبدأ السبت 7 مايو حتى الأحد 15 مايو.

امتحانات الصفوف الثاني والرابع الثانوي الفني نظام الخمس سنوات: من السبت 7 مايو حتى الأحد 15 مايو.

امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية

امتحانات الإعدادية العامة: من السبت 14مايو حتى الخميس 19 مايو.

امتحانات الإعدادية المهنية: من الأحد 14 مايو حتى الأربعاء 18 مايو.

امتحانات الإعدادية للمكفوفين: من السبت 14مايو حتى الخميس 19 مايو.

امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع: من السبت 14 مايو حتى الأربعاء 18 مايو.