النقل: توريد 4 قطارات جديدة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية لافتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، علاوة على استمرار تشغيله تجريبيا بدون ركاب، للتأكد من السلامة الفنية للمشروع، مشيرا إلى تشغيل القطار الكهربائي رسميا أمام الجماهير في يونيو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

توريد 4 قطارات لمشروع القطار الكهربائي خلال ساعات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم توريد 4 قطارات جديدة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف خلال ساعات، بعد استلام 18 قطارًا من ضمن 22 قطارًا هي إجمالي عدد القطارات الكهربائية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل، حيث يجرى العمل على إنهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، ليعقبهما فى نهاية 2022 افتتاح المرحلة الثالثة بالمشروع، ثم يبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة شاملة 3 محطات، لتبلغ إجمالي أطوال مسار المشروع بمراحله الـ4 حوالي 103.3 كم وعدد 19 محطة.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي تبدأ بـ15 جنيها

وأوضح المصدر، أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، تتراوح ما بين 15 و30 و35 جنيهًا، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق طوال شهر رمضان 2022، للانتهاء من كافة تجهيزات المشروع، منوها إلى أن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بـ عدوى كورونا.

القطار الكهربائي يقل 500 ألف راكب يوميا

ومن جهته، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي الخفيف سيقل 500 ألف راكب يوميا، وسيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، منوها إلى أن المشروع يضم 7 كباري وهي «الإسماعيلية، جنيفا، الروبيكي 1 و2، السويس، العاصمة 1 و2»، موضحا أن ورشة القطار الكهربائي متواجدة بمدينة بدر، وتشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا.