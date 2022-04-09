«التضامن» توزع 40 ألف سلة غذاء رمضانية على الأولى بالرعاية بالمحافظات

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي نحو 40 ألف سلة غذائية، للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات مصر، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتحتوي السلة الغذائية التي توزع على كل أسرة، على مجموعة من الأغذية عالية الجودة، تشمل الفول المدمس والتمر الجاف واللحم المعلب والفاصوليا البيضاء والأرز والمكرونة، وزيت الطعام والصلصة، والسكر والجبن الأبيض والملح، والتى تشكل المواد الأساسية المتوازنة اللآزمة لدعم صحة الأسر الأولى بالرعاية.

اتفاقية «التضامن» مع بنك التنمية الإفريقي

تأتي هذه السلال ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ثم عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتيح اتفاقية وقعتها الوزارة مع بنك التنمية الإفريقي ووزارة التعاون الدولي منحة قدرها نصف مليون دولار أمريكي، تحت مظلة مشروع «الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا»، والذي وافق عليه البرلمان المصري في أبريل 2021.

وجهّز السلال بنك الطعام المصري، لخبرته الواسعة في توفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية في المناطق والقرى النائية والأكثر احتياجا، وذلك للاستفادة من خبرات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج القومية والمبادرات التي تصب في تحقيق النتائج المرجوة من خطط التنمية المستدامة، وفي إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني.

آلية توزيع السلال الغذائية

ويتم توزيع السلال الغذائية للمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالمحافظات، وفق بيان بأسماء الأسر وعناوينها وأرقام هواتفها، وطبقا لبطاقات الرقم القومي لعائل الأسرة، لتصل لنحو 40 ألف أسرة مع حلول الشهر الكريم.

واختارت الوزارة الأسر المستهدفة، طبقا لقواعد بيانات الوزارة، عن الأسر الأولى بالرعاية، الموجودة على قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والتى لا تحصل على الدعم النقدي، فهي الأولى بالحصول على الدعم العيني، طبقا لسياسات الحماية الاجتماعية التى تنتهجها الدولة المصرية.

كما تشمل معايير الأسر التى ستحصل على السلال الغذائية، أسر الأرامل والمطلقات، والأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، والأسر التى ترعى أيتام، وفي الأماكن النائية الأشد احتياجا والأكثر فقرا، بالإضافة إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة من الأسر التى يكون فيها رب الأسرة مريضاً أو ذى إعاقة أو فقد عمله بسبب الجائحة.

وتعتبر هذه السلال استكمالا لمسيرة قوافل الدعم الغذائي الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، والتى تجوب كل المحافظات المصرية، لتصل إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية أينما كانت، وقد تجاوزت نحو 6 ملايين و500 ألف سلة غذاء، منذ تفشي جائحة كورونا في النصف الأول من عام 2020، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومع صندوق «تحيا مصر».