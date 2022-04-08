وزيرة التضامن تشيد بدور التعليم في دعم ذوي الهمم ودمجهم يالمجتمع

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها شعرت بالفخر بسبب مشاركتها في احتفالية إحدى المدارس بذوي الهمم من الأطفال، متابعة: «سعيدة جدا بمشاركتي النهاردة، ده واجبنا تجاه الأطفال، والوزارة بتقدم خدمات كتير ليهم، وكل المؤسسات ليها دور كبير في دمج الأطفال من ذوي الهمم في المجتمع».

دور الدولة في دعم ذوي الهمم

وأضافت «القباج» خلال لقائها على القناة الأولى في نشرة «التاسعة»، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم ذوي الهمم، وهذا ظهر في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، وتم إنتاج مسلسل من ذوي الهمم من أجل التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.

تعليق رئيس الطائفة الإنجيلية

من جانبه، قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه شاهد التفاعل بين ذوي الهمم والمجتمع ودور التعليم في دمج ذوي الهمم في المجتمع، لافتا إلى أنه يشاهد التطور الحادث في ملف ذوي الهمم لبناء البلد، مؤكدا سعادته بتفوق هؤلاء الفئة من عرض جزء من الشخصية المصرية.

قرارات السيسي لدعم ذوي الهمم

وفي إطار دعم الدولة لهم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات نهاية العام الماضي لرعاية ذوي الهمم ومنها تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، التوسع في مجالات تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، إنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.