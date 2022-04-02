وزيرة التضامن: التاريخ يحكي عن 110 سنوات للهلال الأحمر في إرساء السلام

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: «شَرُفَ الهلال الأحمر المصري وزاد زهواً وافتخاراً بزيارة تاريخية من انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وكان في استقبالها وفد ممثل عن مجلس الإدارة والعاملين والشباب المتطوع وقد كان لهذه الزيارة وقعاً بديعاً لدى الجميع، لما أدركوه من اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشكل عام بشئون الإغاثة والرعاية والتنمية، ولما لمسوه من إنسانية قرينة الرئيس، ومن تواضعها الراقي، ومن تثمين سيادتها للجهود المبذولة داخل مصر وخارجها على أيدي العاملين والمتطوعين من أجل الإنسانية».

تطوير البنية التحتية للهلال الأحمر

وأضافت «القباج»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التاريخ يحكي عن 110 سنوات للهلال الأحمر المصري في التطوع من أجل إرساء السلام وتعظيم قيمة الصحة والنفس البشرية، وإعلاء الإنسانية بمنتهى الحيادية والاستقلالية، وتشهد جمعية الهلال الأحمر المصري تطويراً متكاملاً في البنية التحتية، وتوسعاً في أسطول سيارات الإغاثة، وتحديثاً للخدمات الصحية والتعليمية والتنموية، وزيادة في أعدد المتطوعين، وأداءً متميزاً في الدبلوماسية الدولية بالتنسيق المستمر مع السلطات المصرية؛ ما جعل الهلال الأحمر المصري يثبت أقدامه في المحيط الوطني والدولي، ويرفع اسم مصر عاليا في السماء.

قرينة الرئيس تتفقد غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر

وأوضحت أن قرينة الرئيس تفقدت مقر جمعية الهلال الأحمر المصري، واطلعت على ما وصلت إليه الجمعية من تطوير وتتبعت سير العمل بالمركز العام، وبالأفرع على مستوى الجمهورية، كما اطلعت على أسطول سيارات الإغاثة بمحتويات الإسعاف، وتفقدت غرفة العمليات المركزية للهلال بداية من التأهب والتدريب، حتى تلقي الإبلاغ وسرعة الاستجابة، وتقديم الدعم والإغاثة والتعامل التام بنجاح مع الأزمات، ثم التقت بشباب الهلال الأحمر المتطوع رأس ماله وعتاده الأقوى.

وقالت: «نتوجه إلى حرم رئيس الجمهورية بكل آيات التقدير والاحترام والامتنان، لشخصها الغالي، ولزيارتها العزيزة، ولوقتها الثمين، ولدعمها الكريم لجمعية أهلية عريقة تقوم برسالة وطنية وإنسانية، ولتحفيزها لشباب مصر الصاعد الواعد فوصلت طاقتهم إلى أقصاها في حب وخدمة الوطن الغالي والحبيب».