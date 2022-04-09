شروط الحصول على تأشيرة السعودية للمصريين.. لو عايز تروح عمرة

بعد مرور أسبوع من شهر رمضان الكريم من عام 2022، ازداد البحث عن شروط الحصول على تأشيرة السعودية للمصريين عبر محركات البحث الاجتماعي المختلفة، رغبة من المواطنين المصريين في حجز رحلة عمرة خلال الشهر الكريم، أو شهر شوال، والذي يكون أول أيامه عيد الفطر المبارك، ومنذ فترة زمنية قليلة، حرصت السعودية على تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ للتخفيف على المعتمرين والتسهيل عليهم.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير شروط الحصول على تأشيرة السعودية للمصريين، وفق ما فرضته السعودية، والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على تأشيرة السعودية للمصريين

- الحصول على شهادة صحية معتمدة، والتي تفيد بأن المسافر خالٍ من الإصابة بأي من أمراض مزمنة.

- أن يكون المسافر لديه الشهادة التي تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، على أن تكون من إحدى اللقاحات التالية «استرازينكا، فايزر، مودريرنا، جونسون»، فضلًا عن الإفادة بتناول الجرعة التعزيزية حال مرور 6 شهور على تناول الجرعة الثانية.

- حرصت المملكة العربية السعودية على إلغاء تحليل «PCR» قبل السفر إلى الأراضى السعودية خلال 72 ساعة.

- وحرصت المملكة السعودية أيضًا على إلغاء خضوع المعتمر عند وصوله للأراضي السعودية لحجر صحي لمدة 3 أيام.

- لا بد وأن يكون المعتمر لديه وثيقة تأمين تكون في حدود 100 ألف جنيه لتغطية النفقات إذا عانى من أي مشكلات صحية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار الرسوم المقررة على جميع شركات السياحة والآثار، والتي تصل قيمتها إلى 2000 جنيه حتى يتم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين، إلى جانب سداد نحو 500 جنيه رسم إصدار مستخدم وكلمة مرور للبوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.