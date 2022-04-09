العثور على جثمان طفل متغيب بالإسماعيلية.. وانتداب طبيب شرعي لفحصه

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ثامن أيام رمضان، على جثة طفل بعد تغيبه من ظهر أمس الجمعة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أحد الأهالي بتغيب نجله ويدعي «زياد. أ»، وعدم عودته إلى المنزل.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث

وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث جنائي، برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث المديرية، والمقدم محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب، لكشف تفاصيل اللغز، واستمع فريق البحث لعدد من الجيران وأسرة الطفل المجني عليه للوصول إلى أي معلومات قد تقود لفك لغز القضية.

وتكثف المباحث الجنائية في مركز القنطرة غرب من تحرياتها في منطقة كيلو 17 للوصول إلى مرتكب للواقعة، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان الطفل في مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزي، فيما تم انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

مقتل أب على يد والده في القنطرة

وفي واقعة أخرى، شهدت مدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية، حادثا آخرا فجر اليوم السبت، راح ضحيته أب على يد نجله بسكين مطبخ.

وألقت وحدة مباحث القنطرة شرق برئاسة المقدم مصطفى سلامة، القبض على المتهم، وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة.