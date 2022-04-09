تفاصيل إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتي ربع نقل وميكروباص بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، إصابة 10 أشخاص، إثر تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وكسور.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، ووقوع مصابين.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة كلٍ من «نجيب. ع. ج»، 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«جودة ج ج»، 30 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم بجرح أعلى العين.

وأصيب أيضًا كل من «عبد الله خ»، 41 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم مع كدمة بالظهر، و«جابر خ ر»، 65 سنة، بكدمة بالظهر مع سحجات وكدمات بالجسم، و«محمد س م»، 45 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، و«حنان ن ا»، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما أصيب «عبدالوهاب ب ب»، 75 سنة، بكدمات متفرقة بالجس، و«رانيا. ح. ح» 3 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.