مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج
كتب:
شيماء دراز
07:51 ص | السبت 09 أبريل 2022
مدفع الإفطار
يترقب المسلمون في مختلف بقاع العالم الإسلامي، موعد الإفطاروإنهاء يوم صيام، وذلك مع رفع أذان المغرب، لذا يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج.
مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج
ينتهى صيام ثامن أيام رمضان عند رفع أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان 1443 الذي ينتهي وفقا لتحديد الهيئة المصرية العامة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في سوهاج في تمام الساعة 6 و14 دقيقة مساءً؛ ليكون نفس توقيت رفع أذان المغرب والإفطار أمس الجمعة 8 أبريل 2022 ميلاديا والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.
مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان
وتستعرض الوطن، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان في محافظة سوهاج:
- موعد صلاة الفجر 4:10 صباحًا.
- موعد الشروق 5:36 صباحًا.
- أذان الظهر 11:55 صباحًا.
- موعد صلاة العَصر 3:25 مساءً.
- موعد صلاة المَغرب 6:14 مساءً.
- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:31 مساءً.
عدد ساعات الصيام في ثامن أيام رمضان بسوهاج
يذكر أن إجمالي عدد ساعات الصيام في محافظة سوهاج اليوم السبت، 14 ساعة و24 دقيقة، بزيادة دقيقة واحدة عن أمس الجمعة 8 أبريل 2022 والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.