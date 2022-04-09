يترقب المسلمون في مختلف بقاع العالم الإسلامي، موعد الإفطاروإنهاء يوم صيام، وذلك مع رفع أذان المغرب، لذا يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج

ينتهى صيام ثامن أيام رمضان عند رفع أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان 1443 الذي ينتهي وفقا لتحديد الهيئة المصرية العامة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في سوهاج في تمام الساعة 6 و14 دقيقة مساءً؛ ليكون نفس توقيت رفع أذان المغرب والإفطار أمس الجمعة 8 أبريل 2022 ميلاديا والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.

مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان

وتستعرض الوطن، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان في محافظة سوهاج:

- موعد صلاة الفجر 4:10 صباحًا.

- موعد الشروق 5:36 صباحًا.

- أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب 6:14 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في ثامن أيام رمضان بسوهاج

يذكر أن إجمالي عدد ساعات الصيام في محافظة سوهاج اليوم السبت، 14 ساعة و24 دقيقة، بزيادة دقيقة واحدة عن أمس الجمعة 8 أبريل 2022 والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.