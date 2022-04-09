بمناسبة عيدها القومي.. تاريخ الفن والزراعة في سوهاج بلد المواويل (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج بعنوان «سوهاج.. تاريخ الفن والزراعة في بلد المواويل»، إذ تحتفل محافظة سوهاج بعيدها القومي 10 أبريل من كل عام تزامناً مع ذكرى الانتصار على الفرنسيين في معركة جهينة عام 1799.

وتعتبر محافظة سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر، ويبلغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمه، كما تضم 11 مركزا وهي: (سوهاج – أخميم – البلينا – المراغة - طهطا – المنشأة – دار السلام – جرجا – ساقلتة – طما – جهينة).

347 ألف فدان مزروع في سوهاج

وسوهاج واحدة من أهم محافظات مصر الزراعية، إذ تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في محصول قصب السكر، كما تشتهر سوهاج بالمواويل الشعبية الهادفة ذات الطابع الفلكلوري واعتبر فن الموال، منذ العصور القديمة، وسيلة المزارعين للتسلية أثناء عمليات الزراعة والحصاد، ويرددونه خلال العمل.

ويبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة حوالي 347 ألف فدان، وعدد الحائزين: 283 ألفًا و413 حائز، كما يتنوع الإنتاج النباتي بها حيث يشمل محاصيل حقلية: (بصل - قمح – ثوم - ذرة – فول – سمسم – علف أخضر ، ومحاصيل الخضر: فلفل – فاصوليا – طماطم – بطاطس)، فضلًا عن المحاصيل البستانية: (الموز – البرتقال- اليوسفي- الليمون- الرمان – الجوافة – التين).

94 محطة ري و11 معهدا بحثيا و300 جمعية زراعية

ويبلغ إجمالي الإنتاج الحيواني حوالي: 444 ألف رأس، وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، يبلغ عدد المزارع 1287 مزرعة، وإجمالي إنتاج مزارع الدواجن: 3,5 مليون طائر، وبالنسبة للإنتاج السمكي بها، من أشهر الأسماك: البلطي – قشر البياض – مبروك الحشائش – البياض – اللبيس.

ويضم القطاع الزراعي بها: 94 محطة ري، ومحطة للبحوث الزراعية بشندويل تضم 11 معهدا بحثيا ومعملا مركزيا، و300 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض.