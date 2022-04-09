انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج

تواصل درجات درجات الحرارة اليوم 9 أبريل 2022 في محافظة سوهاج الانخفاض لتصل العظمى إلى 35 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية ليلا؛ لتسجل ثلاثة درجات أقل بالعظمى وواحدة بالصغرى عن درجات الحرارة أمس في محافظة سوهاج، حيث سجلت درجات الحرارة أمس الجمعة 8 أبريل 2022 بمحافظة سوهاج 38 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و22 لدرجة الحرارة الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في محافظة سوهاج

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم السبت 9 أبريل 2022 على محافظة سوهاج وشمال الصعيد مشمس نهارا ومائل للبرودة ليلا وبارد في ساعات الصباح المبكرة؛ ليشعر المواطنون بفارق درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، ويصبح الطقس مائلا للحرارة بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري مع احتمال هبوب رياح ووجود شبورة خاصة على الطرق السريعة بأوقات متفرقة من الليل.

نصائح هيئة الأرصاد المصرية

كما تواصل هيئة الأرصاد الجوية المصرية نصائحها بعدم تخفيف الملابس ليلا، وفي الصباح الباكر خاصة لكبار السن والأطفال مع متابعة حالة الطقس يوميا، وعدم التعرض لحرارة الشمس المباشرة وتجنب التعرض للهواء بفترات النهار ممن يعانون من أمراض تنفسية.

وتستمر الموجة الباردة التي تتعرض لها محافظة سوهاج بداية من أمس الجمعة 8 أبريل 2022 حتى 18 أبريل الجاري.