3 أخبار أسعدت سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية.. منها تطوير «البلينا»

استقبلت محافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة أخبار سارة بمختلف الجهات؛ بداية من حصول عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة سوهاج على جائزة الرواد في العلوم ثم إعلان محافظة سوهاج الانتهاء من تطوير مستشفى حميات البلينا في سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه، وانطلاق ليالي رمضان الثقافية مساء اليوم على المسرح الروماني، وصولا لإغلاق مركز أشعة وعيادة نسا وتوليد دون ترخيص بمركز ومدينة سوهاج.

عميد علوم الأسبق يحصل على جائزة الرواد

حصل الدكتور فايز الحصري، عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة سوهاج، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، على جائزة الرواد في العلوم الأساسية من أكاديمية البحث العلمي، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، حصل الحصري على جائزة الجامعة التقديرية في 2014، ونشر له 90 ورقة بحثية؛ منها 52 ورقة في مجلات دولية، كما أنه باحث رئيسي في أكاديمية البحث العلمي.

وهنأت جامعة سوهاج ممثلة في رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الحصري، بالجائزة.

تطوير مستشفى حميات البلينا بقيمة 7 ملايين جنيه

وأعلنت محافظة سوهاج اليوم، الانتهاء من تطوير مستشفى حميات البلينا بقيمة 7 ملايين جنيه، حيث تم تطوير القطاع الفني والإنشائي بالمستشفى الذي يخدم أكثر من نصف مليون مواطن بمركز البلينا والقرى المحيطة به، وتم زيادة وتحديث مختلف الأجهزة الطبية بالمستشفى وزيادة 36 سريرا بقوة المستشفى الاستيعابية.

انطلاق ليالي رمضان الثقافية من المسرح الروماني

كما أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أولى فاعليات ليالى رمضان الثقافية الفنية التي تنفذها وزارة الثقافة من خلال قصور الثقافة المختلفة بمراكز محافظة سوهاج، التي بدأت بين جدران المسرح الروماني بسوهاج لتقدم أمسيات ثقافية ودينية ووصلات غناء وإنشاد ديني، كما يتخللها عروض فنية لفرق قصور ثقافة سوهاج المختلفة.

غلق مركز أشعة دون ترخيص وعيادة نسا وتوليد

وتمكنت مديرية الصحة والسكان من غلق وتشميع أحد مراكز الأشعة الشهيرة بمركز ومدينة سوهاج، الذي يقدم خدمات طبية للعديد من المرضى لعدم حمله تراخيص طبية، فضلا عن غلق عيادة نساء وتوليد لا تلتزم بمعايير السلامة ومكافحة العدوى.