إدراج جامعات مصرية في مراكز متقدمة بتصنيف QS 2022: أبرزها القاهرة

كشف التصنيف البريطاني QS للجامعات، عن تقدم عدد من الجامعات مصرية في بعض المراكز في عدد من المجالات، أبرزها في قطاع كليات الهندسة، إذ تقدمت جامعات «القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية، وبني سويف»، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشاد عدد من الخبراء بتفوق الجامعات المصرية في التصنيفات، ما سيكون له أثر إيجابي في السمعة الأكاديمية والتعليمية للجامعات، ويُحسن من فرص عمل الخريجين وكذلك جذب الطلاب الوافدين.

التصنيفات العالمية للجامعات

وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا ومتميزًا في التصنيف الإنجليزي QS، والدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في 5 تخصصات مختلفة، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة من 51 - 100 في تخصص علوم الهندسة المدنية والإنشائية، وإدراة الضيافة وهندسة البترول، والترفيه، و81 عالميًا في الصيدلة وعلم العقاقير، لافتًا إلى أن ظهور الجامعة تطور عن الأعوام السابقة، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى التخطيط الاستراتيجي الذي انتهجته الجامعة على كافة المستويات، والمتمثلة في تقليل الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة، مع الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي، وكذلك الارتقاء بمستوى الخريجين.

تصنيف Qs البريطاني

وفي نفس السياق، كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم وذلك بالتصنيف الانجليزي QS للعام الجامعي 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن الجامعة حققت المرتبة (351-360) عالميًا في علم الصيدلة وعلم الأدوية.

وأكد الدكتور محمد كمال، الخبير التربية والأستاذ بجامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة لاسيما تصنيف «كيو إس» خطوة إيجابية، وسيكون لها دور في تحسين جودة ومنتج الخريج المصري وقبول الأسواق العالمية والمحلية لتخصصه العلمي، بجانب زيادة الثقة في السمعة الأكاديمية والعلمية للمؤسسة، ما يسهم في زيادة عدد الطلاب الوافدين.